ليبيا – قال غالب الزقلعي الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي إن رئيس المجلس فائز السراج سيسلم السلطة بعد اختيار سلطة تنفيذية جديدة عقب انتهاء ملتقى الحوار السياسي.

الزقعلي وفي تصريح لموقع “الجزيرة.نت” أمس الثلاثاء قال إن السراج سيلتقي في غضون أيام رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة استعدادات المفوضية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي قالت الأمم المتحدة خلال جولة الحوار السياسي الليبي في تونس إنها ستنظم في ليبيا في الـ24 من ديسمبر لعام 2021.

وأضاف أنه سيجري خلال اللقاء المرتقب تحديد الميزانية التي أعلن عنها السراج لهذا الأمر، موضحًا أنه سيتضمن أيضا الوقوف على أهم متطلبات المفوضية للاستعداد للانتخابات.

وأكد أن دعم حكومة الوفاق لمفوضية الانتخابات يأتي بهدف التزام أعضاء ملتقى الحوار الليبي بالخط الزمني الذي اعتمدوه.

ونفى الزقلعي ما تناقلته وسائل إعلام ليبية من تصريحات نسبت إليه بشأن إجراء الانتخابات العامة أيًا كان الوضع السياسي أواخر العام المقبل.

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