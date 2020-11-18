بعد عامين على اعتزاله الدولي.. الحضري يعلق قفازيه نهائيا ويعلن بداية مسيرته كمدرب

بعد عامين على اعتزاله الدولي.. الحضري يعلق قفازيه نهائيا ويعلن بداية مسيرته كمدرب

مصر – أنهى عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق الجدل المثار مؤخرا حول عودته للملاعب، بإعلانه رسميا اليوم الأربعاء اعتزاله بشكل نهائي واتجاهه نحو عالم التدريب.

وتردد مؤخرا العديد من الأنباء عن اقتراب الحضري من الانضمام لعدة أندية أبرزها “زد”، وهو أحد الأندية الجديدة التي تم تأسيسها، بالإضافة إلى عرض آخر من نادي السكة الحديد.

وقال الحضري في عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، إنه اعتزل بشكل نهائي عالم كرة القدم كحارس وسيتوجه إلى عالم التدريب، وقدم الشكر للاعبين الذين عاصرهم خلال مسيرته وأخص بالشكر نادي الأهلي.

وكان الحضري قد أعلن اعتزاله الدولي بعد مشاركته مع “الفراعنة” بمونديال 2018 الذي استضافته روسيا.

وأصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما، عندما شارك مع منتخب الفراعنة أمام نظيره السعودي في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، ونجح الحارس في التصدي لركلة جزاء، وقدم أداء جيدا بالرغم من الخسارة بهدف مقابل هدفين.

ودافع عصام الحضري عن عرين منتخب مصر في 159 مباراة دولية، وحقق معه إنجازات غير مسبوقة أهمها لقب بطولة الأمم الإفريقية 4 مرات، ومركز الوصيف في بطولة 2017، وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة الإفريقية خلال أربع نسخ من المسابقة.

المصدر: ElHadary/twitter

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