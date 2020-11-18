ليبيا – قال عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن الخلل في نسب تمثيل الأقاليم الليبية في لجنة الحوار قد صعّب آلية التصويت للمجلس الرئاسي والحكومة.

دغيم أشار في تصريح لقناة “ليبيا 218” اليوم الأربعاء إلى أن التوازن في الاختيارات جعل البعض متقوقعا في الماضي ولا يعبر عن الحد الأدنى من التوافق والتطلع للمستقبل.

وقال عضو البرلمان إن الروح التي يجب أن تسود في المرحلة المقبلة هي التوافق والتطلع للمستقبل، مبينا أن صفحة الحرب يجب أن تطوى من أجل إنجاح الحوار، وصناعة مرحلة يسودها التوافق والسلام.

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