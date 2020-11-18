روسيا – يخرج رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود – سفيرتشكوف الساعة 17.30 يوم 18 نوفمبر إلى الفضاء المكشوف.

أعلنت ذلك مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية وقالت إن خروج رائدي الفضاء من المحطة الفضائية الدولية يتحقق بموجب جدول زمني تم إقراره مسبقا، مضيفة أن الغاية الرئيسية من عملية الخروج إلى الفضاء المكشوف هي إعداد المحطة الفضائية للالتحام بمختبر “ناؤوكا” الروسي متعدد المهام المزمع إطلاقه في أبريل المقبل.

يذكر أن رائدي الفضاء الروسيين سيخرجان من المحطة عن طريق باب في وحدة “بويسك” الفضائية الروسية لم يتم فتحه منذ عام 2009 ، إذ أن كل الرواد الروس كانوا يخرجون سابقا من المحطة عبر باب في وحدة “بيرس” الفضائية الروسية التي سيتم إغراقها عام 2021 في المحيط الهادئ لتفسح المجال لالتحام مختبر “ناؤوكا” الجديد بالمحطة الفضائية في أبريل المقبل.

وأعادت مؤسسة “روس كوسموس” إلى الأذهان أن رائدي الفضاء الروسيين سيرتديان قبل خروجهما من المحطة بزة فضائية للجيل الجديد من طراز “اورلان – إم كا”.

يذكر أن مختبر “ناؤوكا ” الفضائي الروسي متعدد المهام الذي سيطلق إلى المحطة الفضائية في أبريل المقبل يتضمن غرفة لفرد ثالث في الطاقم الروسي للمحطة ومرحاضا ثالثا إضافيا وأجهزة خاصة بإنتاج الأوكسيجين لـ6 أفراد واستخراج الماء من البول.

وأشارت “روس كوسموس” إلى أن عمليات إعداد المحطة لاستقبال مختبر “ناؤوكا” الفضائي الروسي ستستمر في المستقبل.

المصدر: تاس

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