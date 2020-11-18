بغداد – أفاد مراسل RT في بغداد امس بأن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال إن “المعلومات الأولية تشير إلى سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء”، فيما رجحت مصادر أمنية انطلاقها من شرقي العاصمة.

وأضاف أن “صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية انطلقت مباشرة بعد سقوط الصواريخ”.

من جهتها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن “أربعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء ببغداد، وقد تبين أن انطلاقها كان من حي الامين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة شرقي العاصمة”.

وأوضحت قوات الأمن العراقية في وقت لاحق أن الهجوم الصاروخي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 5 آخرين.

المصدر: RT + وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares