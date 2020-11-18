غانتس: حكومة سوريا مسؤولية عن كل ما يحدث في أراضيها ولن نتحمل المساس بسيادتنا

غانتس: حكومة سوريا مسؤولية عن كل ما يحدث في أراضيها ولن نتحمل المساس بسيادتنا

سوريا – وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحذيرا صارما إلى حكومة دمشق على خلفية جولة الغارات الإسرائيلية التي نفذتها الدولة العبرية على سوريا الليلة الماضية.

وأكد غانتس، في تصريح مسجل منشور على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة طالت أهدافا عسكرية تابعة لـ”فيلق القدس” الإيراني والجيش السوري، بزعم الرد على زرع عبوات ناسفة في الجولان المحتل.

وتابع “أكرر لأعدائنا: لن تتحمل إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع، ولن تسمح بالتموضع الخطير على أي جبهة. يتحمل النظام السوري المسؤولية عن كل ما يجري في أراضيه ومن أراضيه”.

وأكدت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب عند الحدود مع سوريا على خلفية الحادث.

المصدر: RT

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