ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة على أن اجتماعات تونس لم تُبن على ما انتهى إليه من تحاوروا قبلها؛ لذلك كان الفشل هو النتيجة المتوقعة.

افحيمة أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن ما أفشل هذه الاجتماعات هو سياسة فرض الحلول الجاهزة وإرغام الأطراف على قبولها واستخدام عنصر المفاجأة في طرح الأفكار على المتحاورين.

ورأى خلال تصريحاته أنه “لا توجد مخرجات يمكن القول بأنها جهد حصري للمجتمعين في تونس، وكل ما أعلن عنه هو ثمرة جهود سابقة باستثناء تحديد تاريخ الانتخابات، وحتى هذا أيضًا قد سبق تحديده مرتين قبل ذلك ولم يتم الالتزام به، لذا لا أتوقع أن يتم حسم شيء الأسبوع المقبل”، حسب توقعاته.

كما تابع: “أما عن المال السياسي الفاسد فهذا الأمر متوقع حدوثه، خصوصًا وأن هنالك من بين الأسماء المترشحة من لا تملك من مقومات النجاح سوى هذه الوسيلة”.

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