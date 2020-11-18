فرنسا – ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة سيجرون محادثات في موسكو مع وفد روسي غدا الأربعاء حول اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال لودريان، في تصريح أدلى به امس أمام نواب البرلمان الفرنسي: “غدا سنعقد اجتماعا في موسكو مع المبعوثين المعنيين بالملف لإزالة الغموض حول كل القضايا المثيرة للأسئلة بشأن وقف إطلاق النار”.

وشدد لودريان على أن الاتفاقات التي تم إبرامها بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ “كانت ضرورية لإنقاذ حياة آلاف الناس”، مشيرا إلى أن “هذا الاستنتاج توصل إليه الجميع، بينهم رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، الذي وقع على هذا البيان”.

واعتبر “أن وقف إطلاق النار من جهة أخرى لن يؤدي إلى تسوية هذا النزاع، والسؤال الذي يطرح هو كيف يمكن حل المشاكل الأساسية”، وأضاف أن “هذه المناقشات لقد بدأت بين الرئيسين الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والروسي، فلاديمير بوتين”.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه بحث هذه القضايا أمس الاثنين في باريس مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، لافتا مع ذلك إلى “بقاء نقاط يكتنفها الغموض”، مبينا أنها تتعلق بقضية اللاجئين وترسيم حدود وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين وبدء المفاوضات بشأن وضع إقليم قرة باغ.

وتترأس روسيا وفرنسا والولايات المتحدة مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تقود العملية التفاوضية بين أذربيجان وأرمينيا لتسوية النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بعد إعلان سكانه الأرمن عام 1991 استقلاله عن باكو.

المصدر: وكالات

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