ليفربول جاهز لبيع وأحد من نجومه، صلاح أو ماني أو فيرمينو

ليفربول جاهز لبيع وأحد من نجومه، صلاح أو ماني أو فيرمينو

إنجلترا – يستعد ليفربول الإنجليزي دخول سباق محتدم مع ريال مدريد لكسب خدمات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي صيف 2021.

وليس لدى مسؤولي النادي الإنجليزي أي خطط لشراء أي لاعب في الشتاء، لكنهم يخططون بالفعل لفترة انتقالات صيفية.

ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، فإن ليفربول يستعد لبيع أحد نجومه، سواء المصري محمد صلاح، أو السنغالي ساديو ماني، أو البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الصيف المقبل، وذلك لضمان التفوق على ريال مدريد الإسباني في السباق على شراء مهاجم باريس سان جيرمان.

ويرتبط صلاح وماني وفيرمينو بعقود مع “أنفيلد” حتى عام 2023، وبالتالي سيتمكن نادي “الحمر” من الحصول على تعويض مالي كبير عنها، بالمقابل لم يتمكن البي سي جي، من تمديد عقد مبابي الذي يؤجل عملية التفاوض، ولم يتبق في عقده سوى عام ونصف العام.

ووفقا للصحيفة، فإن المصير المحتمل لأي من الثلاثي قد يكون الدوري الإسباني، دون الإشارة إلى النادي الأقرب. إلا أن تقارير أخرى ألمحت إلى أن الملكي قد يكون النادي المعني لاستقطاب ماني، أو برشلونة في حال رحيل ميسي وتحرر صلاح من ليفربول.

قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، كان من الممكن أن ينتهي الأمر بمبابي في برشلونة ، لكن جوسيب بارتوميو، الرئيس السابق للنادي الكتالوني أرتأى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي كان الخيار الأفضل.

المصدر: thetimes.co.uk

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