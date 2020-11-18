ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية عمر سالم ونائبه المهدي المجربي، اللذين استعرضا أمامه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للبدء في مخططات محطات تحلية المياه المتوقع البدء في تنفيذها خلال الربع الأول من العام القادم لمحطات تحلية شرق وغرب طرابلس ومصراتة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق احتياجات الهيئة الطارئة لصيانة محطات الصرف الصحي الرئيسة، واحتياجات تشغيل آبار مياه الشرب في عدد من المناطق.

ووجه معيتيق بضرورة حصر الاحتياجات وتحديد قيمتها والعمل على وضع محطات تحلية المياه كأولوية لخطط الهيئة مستقبلًا، وتفعيلها للتخفيف من أزمة المياه المتكررة التي تعاني منها مختلف المدن الليبية.

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