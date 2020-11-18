سوريا – أفاد مصدر عسكري سوري إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق .

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عنه أنه حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ. وقد اسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

بدوره نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته بيانا ورد فيه أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بالإغارة على ما قال إنها أهداف لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري.

المصدر : RT

Share and Enjoy ! 0 Shares