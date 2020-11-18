سوريا – افاد نازحون سوريون كانوا يقيمون في مخيمات للاجئين تشرف عليها جماعات متطرفة في محافظة حمص، إن ظروف الحياة لم تكن إنسانية وكانوا يعاملون مثل العبيد.

وتحدث نازحون بعد مغادرتهم المخيم، للصحفيين عن معاناتهم في المخيم، قائلين: “تحت سلطة المسلحين، كنا نعيش في وضع العبيد، الذين لا حقوق لهم. يمكن للمسلحين أن يأخذوا النساء ويغتصبونهم ، ويمكن أن يقتلوا رجلا في اي وقت، كل ذلك وقع أمامنا. حتى أننا نسينا ما هي الخضروات الطازجة واللحم، كنا نعيش على الخبز والماء فقط، ولم تتح لنا الفرصة لغسل أطفالنا” وملابسنا.

وقد تم تخصيص مراكز لاستقبال النازحين، الذين كانوا في هذه المخيمات، كما تم تخصيص مراكز لاستقبال النساء اللواتي لديهن أطفال، حيث لأول مرة منذ فترة طويلة، تُتاح لهم الفرصة للخضوع لفحوصات طبية والحصول على أماكن في المؤسسات التعليمية المحلية.

المصدر: وكالات

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