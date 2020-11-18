إسبانيا – كشف مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا، سر السقوط المهين للمانشافت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالقسم الأول بدوري الأمم الأوروبية، أمام إسبانيا بسداسية نظيفة.

ومني المنتخب الألماني “مانشافت” بهزيمة ثقيلة 0-6 أمام مضيفه الإسباني امس الثلاثاء، ليتأهل الفائز إلى نهائيات البطولة التي تقام في أكتوبر 2021 .

وهذه هي أسوأ هزيمة للمنتخب الألماني منذ نحو تسعة عقود، وبالتحديد منذ عام 1931.

وقال نوير في تصريحات صحفية عقب المباراة: “لغة الجسد والتواصل كانت ضعيفة بيننا طوال المباراة، كان يجب أن نتحدث بشكل أكبر من ذلك، خاصة بعد الهدف الأول، لكن هذا لم يحدث”. وتابع نوير: “لقد كانت هزيمة قاسية ومحبطة لنا”.

وأفسد المنتخب الإسباني بهذه الأهداف الستة احتفال نوير بإنجازه، حيث أصبح أكثر حراس المرمى خوضا للمباريات الدولية مع المانشافت من خلال هذه المباراة التي حملت رقم 96 في تاريخه مع الفريق، فيما كان أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق من قبل هو سيب ماير برصيد 95 مباراة دولية.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصاءات، فإن الحارس الألماني البالغ 34 عاما، استقبل 5 أهداف أو أكثر في مباراة رسمية، لأول مرة منذ عام 2012.

وتعود آخر مرة منيت فيها شباك نوير بـ 5 أهداف لخسارة بايرن ميونيخ على يد بوروسيا دورتموند (2-5) قبل 8 سنوات.

ولأول مرة على الإطلاق طوال مسيرته الاحترافية، يستقبل مانويل نوير 6 أهداف في مباراة واحدة.

المصدر: “وكالات”

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