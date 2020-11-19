إسبانيا – أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي امس عن إصابة لاعب جديد داخل صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وحسب البيان، فإن اختبارات كورونا التي أجراها النادي المدريدي مؤخرا، أثبتت أن مسحة الأوروغوياني لوكاس توريرا إيجابية، عقب عودته من فترة التوقف الدولي.

وأشار أتلتيكو إلى أن توريرا لا تظهر عليه أي أعراض، ويتواجد حاليا في الحجر الصحي داخل منزله.

يذكر أن إصابات كورونا ضربت المنتخب الأوروغوياني مؤخرا بأكثر من 6 حالات، كان أبرزها توريرا وزميله لويس سواريز اللذين سيغيبان عن صفوف أتلتيكو في المباراة المرتقبة أمام برشلونة ضمن الجولة الـ10 من “الليغا” السبت المقبل.

المصدر: وكالات

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