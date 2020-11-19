ليبيا – أرجع الدبلوماسي الليبي رمضان البحباح فشل الحوار إلى الدولة الغربية التي تدخل بشكل غير واضح في الأزمة الليبية بواسطة قطر وتركيا.

البحباح رأى في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن المشكلة الليبية صنعت كي لا تحل، حتى يتم العبث بها وفق مشاريعهم وأجنداتهم.

واعتبر أن ما يحدث في ليبيا هو سيناريو صناعة عراق وصومال وأفغانستان جديدة، عبر تدمير الدولة وممارسة العبث في المنطقة من خلالها.

وحذر من مخطط تدمير الدولة الليبية لخلق جيب في بوابة إفريقيا الشمالية والسيطرة على القارة السمراء وتعاد كمزرعة خلفية للغرب الرأسمالي.

كما وصف تركيا وقطر بالمعاول وأدوات لتبرئة الجريمة الغربية في حق الدول العربية لزرع بذور الكراهية بين شعوب المنطقة، لنقل الصراع بينها نيابة عن الغرب الذي سيستولي على المنطقة تحت ذريعة انهاء الصراع.

وأضاف البحباح: “أننا ندفع الثمن الباهظ جراء الصراع الدولي للسيطرة على مصادر الطاقة وثروات الشعوب”، مشيرًا إلى أن الغرب شيطن الأنظمة وأطاح بها وصولًا إلى هذه الغاية باستخدام بعض الدول الخبيثة مثل قطر وتركيا.

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