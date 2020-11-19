ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الأموال التي دفعت بواسطة علي دبيبة هي أحد العواقب التي جعلت الشعب يحس أن هناك خطة ما لإفشال كل شيء.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس قال إن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا الذي دمر طرابلس وأحرقها في فجر ليبيا يصر على أن يكون رئيسًا للوزراء؛ ما وضع عراقيل أخرى أمام ملتقى تونس، فضلًا عن اختيار الشخصيات التي شاركت في الحوار بطريقة مشكوك في شرعيتها.

وتوقع عضو البرلمان فشل الملتقى، قائلًا: “إن أي شيء يدخله الإخوان لن ينجح؛ لأنهم إقصائيون واستحواذيون ولا يريدون أي شخص معهم”، مشيرًا إلى أنهم لا يستطيعون قبول الآخر.

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