العراق – أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن الحرب على الإرهاب لا تزال مستمرة، وأكد ضرورة التكاتف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية.

وبحث صالح خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، المستشار في وزارة الدفاع البريطانية جون لوريمر، والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها على الصعد كافة، والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية في تدريب وتأهيل وتسليح قوات الأمن العراقية، والتعاون في مواجهة الإرهاب.

وأكد الرئيس العراقي، أن “الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة، وهناك ضرورة للتكاتف الدولي في مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية باعتبارها خطرا عابرا للحدود يهدد الجميع”.

وأشار إلى أن “قوات الأمن العراقية بمختلف مسمياتها تمكنت من هزيمة داعش، ولكن بعض الخلايا تسعى بين الحين والآخر إلى تهديد أمن واستقرار المواطنين في عدد من البلدان، كما أن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع التحالف الدولي تواصل ملاحقة الإرهابيين لمنعهم من تنفيذ أهدافهم”.

وشدد صالح على ضرورة “تخفيض حدة التوترات في المنطقة، وقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لإنفاذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي، والعمل على تعزيز فرص التنمية والازدهار عبر التنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادته وأرضه، ورفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات”.

من جانبه أكد المستشار جون لوريمر تأييده لطروحات الرئيس العراقي أهمية التعاون لمكافحة الإرهاب، كما أكد التزام بلاده في دعم قوات الأمن العراقية تدريبا وتسليحا، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

المصدر: RT

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