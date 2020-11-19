ليبيا – ترأس العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض وفد النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس بزيارة إلى العاصمة الإيطالية روما يومي 16 و 17 نوفمبر 2020، بناءً على دعوة من مجلس النواب الإيطالي.

تأتي هذه الزيارة بحسب تدوينة للرعيض على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، حيث تم في هذه الزيارة إجراء العديد من اللقاءات لمناقشة سبل دعم التعاون السياسي ودعوة المسؤلين الإيطاليين إلى ضرورة دعم الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، إضافة إلى دعم مدنية الدولة وتكثيف الجهود لتحقيق ذلك.

وقد صرح الرعيض بهذا الصدد قائلًا :”سعدنا جدًا بتلبية هذه الدعوة التي من شأنها توطيد العلاقة بين كافة المؤسسات والهيئات بالبلدين، واعطائنا الفرصة لتبادل الخبرات، ومناقشة المواضيع المهمة لتنمية ودعم العلاقات التجارية والخدمية والاستثمار، وضرورة رجوع الشركات الإيطالية لاستكمال المشاريع التنموية المتعاقد عليها”.

والتقى الوفد خلال زيارته بمجموعة من السياسيين والاقتصادين وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي السناتور توني لوبي، ورئيس لجنة السياسات بالمجلس داريو شينمانوا، ورئيس لجنة التجارة الخارجية لويزا جرافيتي، بالإضافة إلى عدة أعضاء من مجلس النواب ومدراء بعض الشركات والمؤسسات الإيطالية.

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