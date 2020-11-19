طوكيو – سقط الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول أمام الروسي دانييل مدفيديف 3-6 و3-6 امس ضمن الجولة الثانية لمجموعة “طوكيو 1970” من بطولة الماسترز الختامية.

وضمن الروسي بلوغ الدور نصف نهائي البطولة التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم بعد تفوقه بمجموعتين دون رد 6-3 و6-3.

فيما اختلطت الأوراق بالنسبة للبطاقة الثانية بعد فوز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعا على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثامن 6-3 و4-6 و6-3.

وانحصر التنافس على المقعد الثاني في المربع الذهبي بين دجوكوفيتش وزفيريف وستحسم المباراة بينهما الجمعة اسم المتأهل.

وكان دجوكوفيتش فاز بسهولة في مباراته الأولى على شفارتسمان الثامن 6-3 و6-2، فيما تغلب مدفيديف على زفيريف 6-3 و6-4.

وقال مدفيديف بعد اللقاء: “ما زلت أحب لعب نوفاك، أحد أعظم أبطال رياضتنا. عندما كنت طفلا، رأيته يفوز بأول ألقابه الكبرى، وحلم الطفولة يتحقق بمواجهته”.

وأضاف: “أنا سعيد جدا بتغلبي عليه، لقد لعبت بشكل جيد. أعتقد أنها لم تكن أفضل مباراة له (دجوكوفيتش) اليوم (. . . ) لكن التغلب عليه حتى في يوم سيء هو أمر صعب دائما”.

ويسعى دجوكوفيتش لمعادلة رقم السويسري روجير فيدرر (ستة ألقاب) من حيث عدد الألقاب في البطولة الختامية ورفع كأسها للمرة الأولى منذ 2015، وهو حاليا في المركز الثاني مع كل من الأمريكيين بيت سامبراس وإيفان لندل (5 لكل منهم)، ومن خلفهم الروماني إيلي ناستازي بأربعة ألقاب، علما أنها المشاركة الثالثة عشرة للصربي في مسيرته.

المصدر: “أ ف ب”

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