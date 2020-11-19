السعودية – كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبد الله بن شرف الغامدي، اليوم الخميس، أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

ويعادل هذا المبلغ نحو 5.33 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات له على هامش برنامج المركز الإعلامي لقمة “مجموعة العشرين”: “نستهدف تدريب 20 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي حتى 2030”.

وتابع: “المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا والذكاء الاصطناعي مصدر توفير ومصدر دخل إضافي يستحق الاستثمار”.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: “سبق”

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