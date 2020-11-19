الإمارات العربية – صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الخميس، بأن بلاده كانت دوما عضوا ملتزما في مجموعة “أوبك”، مشيرا إلى التزامه باتفاق “أوبك+” الراهن لخفض إمدادات النفط.

وأوضح المزروعي في بيان له، أن الإمارات لطالما كانت منفتحة وشفافة في قراراتها واستراتيجياتها المتعلقة بدعم مجموعة “أوبك”، بسبب ما تتمتع به من موثوقية منذ زمن طويل.

وجاءت تصريحات الوزير، على خلفية نشر تقارير إعلامية، تفيد بأن الإمارات تقيم مزايا عضويتها في المنظمة المنتجة للنفط “أوبك” وتدرس الخروج منها.

ويأتي ذلك، في حين تدرس “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ودولا أخرى، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا، أو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، في يناير لدعم السوق.

وتعمل منظمة “أوبك” وحلفاؤها لتمديد اتفاقهم الحالي لتخفيضات إنتاج النفط البالغة 7.7 مليون برميل يوميا لثلاثة أو ستة أشهر عندما ينقضي أجله في يناير المقبل.

المصدر: “رويترز”

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