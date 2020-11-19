صربيا – تعرض المنتخب الروسي لخسارة كبيرة أمام مضيفه الصربي بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وتناوب على تسجيل خماسية أصحاب الأرض كل من لوكا يوفيتش “هدفين” في الدقيقتين 25 و45+1 ونيمانيا رادونيش ودوسان فالهوفيتش وفيليب ملادينوفيش في الدقائق 10 و41 و64.

وبهذه الخسارة، فرّط المنتخب الروسي بصدارة المجموعة الثالثة للمستوى الثاني وفرصة الصعود إلى المستوى الأول ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وتوقف رصيد المنتخب الروسي عند 8 نقاط في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن المنتخب الهنغاري الذي انتزع صدارة المجموعة وتأهل للمستوى الأول بفوزه بهدفين نظيفين على ضيفه التركي الذي هبط للمستوى الثالث بعد أن تراجع لقاع المجموعة.

في المقابل، أنقذ الفوز المنتخب الصربي من الهبوط وبقي بالمستوى الثاني بعد أن أنهى الدوري في المركز الثالث من المجموعة.

المصدر: RT

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