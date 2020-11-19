دراسة دنماركية: فاعلية الكمامات في الحماية من “كوفيد-19” متوسطة إلى منعدمة

دراسة دنماركية: فاعلية الكمامات في الحماية من “كوفيد-19” متوسطة إلى منعدمة

الدنمارك – أفاد مستشفى ريجز هوسبيتال الحكومي الشهير في الدنمارك، امس إن دراسة دنماركية أجريت على 6000 شخص، خلصت إلى أن الكمامات توفر حماية متوسطة من الإصابة بكوفيد-19.

وأضافت الدراسة أن الكمامات ربما لا توفر أي حماية على الإطلاق.

وكان الفريق العلمي المكلف بتقديم الاستشارة للحكومة البريطانية بشأن فيروس كورونا، استنتج أن فاعلية الكمامات الطبية في ما يخص منع انتشار الفيروس، محدودة.

وقالت نائبة كبير مستشاري الحكومة البريطانية العلميين أنغيلا ماكلين خلال مؤتمر صحفي في أبريل، إن “هناك دلائل ضعيفة على فاعلية الكمامات في منع انتقال العدوى من المصاب إلى الأشخاص حوله”.

يذكر أن ارتداء الكمامات الطبية يأتي من بين توصيات منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في العديد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى خلفية تفشي الفيروس أصدرت سلطات معظم الدول والمدن توجيهات ملزمة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

جدير بالذكر، أن فريق علماء في جامعة هونغ كونغ ذكر في شهر مايو أن الكمامات أثبتت فعالية عالية في الحماية من فيروس كورونا المستجد عبر اختبارات أجريت على فئران الهامستر (الأقداد).

وأوضحت دراسة حسبما نقلته صحيفة “China Morning Post” سابقا، أن ارتداء الكمامات الطبية قد يقلل بدرجة كبيرة احتمال انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.

المصدر: وكالات

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