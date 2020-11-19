اليونان – أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن “تصرفات تركيا في البحر المتوسط ​​تقوض وحدة الناتو”، قائلا “إذا ظلت دعواتنا للحوار دون إجابة، فعلى بروكسل اتخاذ خطوات لحماية مصالحها”.

وفي كلمة له خلال انعقاد الدورة السنوية الـ66 للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، التي تجرى عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر الحالي، شدد ميتسوتاكيس على التزامه بإجراء “حوار مخلص وحسن نية مع تركيا، في سياق المعاملة بالمثل”.

وأشار إلى أن اليونان كانت في “مواجهة تحديات أمنية محددة، وإجراءات أحادية الجانب من جانب تركيا، والتي قوضت وحدة الناتو طوال عام 2020، بما في ذلك مواجهة في البحر الأبيض المتوسط لمدة 35 يوما”. وأضاف: “إذا ظلت دعواتنا للحوار دون إجابة، فسيكون من المحتم على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لحماية مصالحه الاستراتيجية ومصالح دوله”.

وقال رئيس الوزراء اليوناني: “كما قلت مرات عديدة هذا العام، يتعين على اليونان وتركيا إجراء محادثات، وإذا لم نتفق، فعلينا تسوية نزاعاتنا من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والسماح بسيادة القانون”.

المصدر: “سبوتنيك”

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