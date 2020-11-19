إنجلترا – أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي الخميس، عن توقيع مدربه الإسباني بيب غوارديولا عقدا جديدا لمدة عامين، ما سيبقيه في النادي حتى نهاية موسم 2022-23.

وقال النادي في بيان: “تمديد عقد بيب هو الخطوة الطبيعية التالية في رحلة تطورت على مدى سنوات عديدة، إنه نتاج الثقة والاحترام المتبادلين بينه وبين النادي بأكمله”.

وتعد الفترة التدريبية الحالية لغوارديولا مع الستي لمدة خمس سنوات هي أطول فترة تولى فيها مسؤولية فريق واحد منذ أن بدأ مشواره الفني في التدريب بعام 2008.

وقال غوارديولا: “منذ وصولي إلى مانشستر سيتي شعرت بترحيب كبير في النادي وفي المدينة نفسها”.

وتابع: “منذ ذلك الحين، حققنا الكثير معا، وسجلنا الأهداف، وفزنا بالمباريات والألقاب، وكلنا فخورون بذلك”.

وتولى المدرب البالغ 49 عاما تدريب برشلونة في الفترة من 2008 إلى 2012 وقضى ثلاث سنوات في تدريب بايرن ميونيخ الألماني قبل الانضمام إلى السيتي.

وقاد الإسباني غوارديولا السيتي للفوز بخمسة ألقاب، أبرزها لقبا الدوري الإنجليزي في موسمي (17- 2018 و 18-2019).

المصدر: twitter\ManCity

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