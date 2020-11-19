ليبيا – ضمن خطة تدعيم قطاع الصحة بالعناصر الطبية وتبادل الخبرات وسد العجز الحاصل بالمنطقة الجنوبية، التقى أمس الأربعاء وفد من وزارة الصحّة برئاسة مدير إدارة الشؤون الطبية مع عثمان محمد البشير سفير جمهورية السودان في ليبيا.

الحاضرون تناولوا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة في هذا الاجتماع إمكانية استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة من جمهورية السودان.

وأبدى السفير السوداني سعادته باستقبال الوفد واستعداده التام للتعاون في مجال توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة.

كما تضمّن النقاش دراسة التجارب السابقة من استجلاب الأطقم السودانية للاستفادة من تجربة التعاقد مع العناصر السودانية في السابق وتفادي تكرار أي أخطاء.

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