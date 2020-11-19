ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي ووزير تعليم الوفاق محمد عماري زايد القيادي في حركة “التجمع الإسلامي” المحظورة أمس الأربعاء برئيسِ المفوضية العليا للانتخابات عماد الدین السایح،

عماري زايد والسايح رحبا بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بما تم الاتفاق علیه في حوار تونس، بتحدید الـ24 من شهر ديسمبر لعام 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات.

وناقش اللقاء استعداد وجاھزیة المفوضیة العلیا للانتخابات للقیام بانتخابات في المدن اللیبیة كافة.

وفي ھذا الصدد، أكد عماري على حرص المجلس الرئاسي توفیر الاحتیاجات والمتطلبات للمفوضیة العلیا للانتخابات، وتھیئة الظروف الموضوعیة المناسبة لإجراء انتخابات باعتبارھا خیارًا ومطلبًا عاماً لكل اللیبیین، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي خصص مبلغًا من میزانیة الطوارئ للمفوضیة؛ للبدء بالتحضیر والتجھیز والترتیب للانتخابات القادمة، وسیصدر قرار من المجلس الرئاسي بالخصوص.

كما شدد عماري زايد بأن المجلس الرئاسي والمفوضیة العلیا للانتخابات في تواصل مستمر لاستكمال الاستحقاق الانتخابي، باعتباره خیارًا ومطلبًا عامًا لكل اللیبیین من أجل تأسیس الشرعیة من مصدرھا الأساسي والوحید الذي ھو الشعب اللیبي، وفاءً للتضحیات التي قدمھا أبناء الوطن في سبیل بناء الدولة المدنیة الوطنیة القائمة على مبادىء الدیمقراطیة والتداول السلمي للسلطة.

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