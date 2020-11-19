روسيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تسوية النزاع في قره باغ مع الرؤساء المناوبين لمجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، امس أن الأطراف “بحثت الوضع في ناغورني قره باغ وحولها على إثر إعلان الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرمني والرئيس الروسي حول وقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال القتالية، الصادر في 9 نوفمبر”.

وناقش المسؤولون تنسيق جهود الوساطة للدول الثلاث لاحقا.

وشارك في المشاورات الرئيس المناوب لمجموعة مينسك عن الجانب الروسي إيغور بوبوف ونظيراه الفرنسي ستيفان فيسكونتي والأمريكي أندرو شوفر، إضافة إلى المبعوث الخاص لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أندجيه كاسبرجيك.

يذكر أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تترأسها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة بشكل مشترك، تتولى تسوية النزاع في قرع باغ منذ التسعينات من القرن الماضي.

المصدر: RT

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