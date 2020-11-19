موسكو – أزهرت نبتة لسان الشيطان في المنطقة الإستوائية بالحديقة النباتية “أبتيكارسكي أوغورود” التابعة لجامعة موسكو الحكومية.

ولهذه النبتة التي تستخدم أوراقها في تحضير الكاري أسماء أخرى منها Takka Shantrye أو Voodoo Flower أو Devil’s Tongue أو Bat.

ويمكن العثور عليها بشكل طبيعي في الغابات الاستوائية في ماليزيا وتايلاند وجنوب الصين، حيث تزهر من فبراير إلى أغسطس.

ويصل قطر زهرة لسان الشيطان إلى 30 سم ويلاحظ أنه إذا تم قطعها تذبل بسرعة.

ويقول الخبراء إن النبتة المنقولة من جنوب شرق آسيا تشتهر بزهورها شبه السوداء التي تشبه الخفافيش وشعيراتها الطويلة.

ويمكن لزوار حديقة “أبتيكارسكي أوغورود” مشاهدة هذه النبتة الغريبة في دفيئة فيكتورنا مع أشجار الشوكولاتة، وزنابق الماء الاستوائية حتى ديسمبر.

المصدر: radiosputnik

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