بغداد – أفادت السفارة الأمريكية في العراق، امس، إن ميليشيات مدعومة من إيران نفذت الهجوم الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد الليلة الماضية.

وكتبت السفارة في تغريدة على حسابها في تويتر: “تدين حكومة الولايات المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أمس في بغداد وأسفر عن مقتل طفل عراقي وإصابة مدنيين عراقيين آخرين. لقد رأينا تقارير تفيد بأن الميليشيات المدعومة من إيران حصلت مرة أخرى على الفضل في الهجوم”.

وأضافت: “تستمر الميليشيات الخارجة عن القانون المدعومة من فيلق القدس الإيراني في زعزعة استقرار العراق وقتل المواطنين العراقيين وتهديد سيادة العراق. ندعو حكومة العراق إلى اعتقال ومحاسبة أولئك الذين يواصلون ارتكاب أعمال العنف ضد الدولة العراقية”.

ويوم أمس شهدت العاصمة العراقية قصفاً صاروخياً استهدف المنطقة الخضراء، وقال قوات الأمن العراقية في وقت لاحق إن “الهجوم الصاروخي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 5 آخرين”.

المصدر: RT

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