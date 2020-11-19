مصر – أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم.

والفنان فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته ما تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا “مارسا” في الصدر فقط.

وكان فايق عزب يرقد في المستشفى منذ شهر 15 يوما تقريبا، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية.

فايق عزب ممثل مصري ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.

المصدر: اليوم السابع

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