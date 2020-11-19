ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الأربعاء وفدًا من مشائخ وأعيان قبيلة الحساونة في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وفد القبيلة أكد وفقًا للمكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة على أهمية دور الجيش الوطني في حماية البلاد وتخليص مدن الجنوب على وجه الخصوص من الجماعات المتطرفة والإجرامية، مثمنًا بدوره جهود القيادة العامة وما تحاول فعله لإحلال السلام ولم شمل المؤسّسة العسكرية وكافة أطياف الشعب الليبي.

وبدوره أثنى المشير على جهود أبناء قبيلة الحساونة المجاهدة ووقوفهم بجانب جيش بلادهم في حربه ضد الإرهاب والغزاة والطامعين، رفقة كافة القبائل الليبية الشريفة التي تؤمن بضرورة دعم القوات المسلحة لكونها درع الوطن وحاميه.

Share and Enjoy ! 0 Shares