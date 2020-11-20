اليونان – اتهم نادي أولمبياكوس اليوناني الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتقصير في ضمان سلامة وصحة اللاعبين خلال وجودهم مع منتخبات بلادهم بعد إصابة لاعبين إضافيين من فريقه بفيروس كورونا المستجد.

وفي خطاب أرسله إلى “الفيفا”، قال أولمبياكوس أيضا إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحادات الوطنية المنتمية إليه لم تتمكن من حماية اللاعبين والحفاظ على صحتهم خلال التوقف الدولي في أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.

وأشار النادي اليوناني إلى أن الأطراف المعنية طلبت من “الفيفا” تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية اللاعبين خلال العطلات الدولية في الآونة الأخيرة.

وجاء في الخطاب: “وللأسف لم يهتم الفيفا كثيرا بهذه الأمور وما تمثله من قلق”.

ويستمر تواجد مهاجم أولمبياكوس المغربي يوسف العربي في الحجر الصحي في الكاميرون بعد ثبوت إصابته بالفيروس عقب سفره مع منتخب بلاده لخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال النادي اليوناني إن لاعبه المصري الدولي أحمد حسن (كوكا) أصيب هو الآخر بالعدوى بعد خوض مباراة مع منتخب بلاده في توغو.

واتهم أولمبياكوس أيضا بعض الدول الإفريقية بعدم حماية لاعبيها خلال الواجب الدولي.

وفي بيان الخميس قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إنه وضع خطة حماية تتضمن إجراءات للسلامة والحماية وإنها حققت النتائج المرجوة.

وفي الشهر الماضي أصيب اللاعب المالي الدولي مادي كامارا بفيروس كورونا خلال خوضه مباراة ودية مع منتخب بلاده في تركيا.

المصدر: “رويترز”

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