ليبيا – رأى الكاتب والسياسي سليمان البيوضي أن الصراع القائم في طرابلس بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير هو صراع مواقع.

البيوضي وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اليوم الجمعة قال إن السراج يسعى إلى استهداف المحسوبين من تنظيم الإخوان الذين يسيطرون على مواقع القرار بالمؤسسات المالية.

وأضاف أن جماعة الاخوان فهمت هذه الحملة واستخدمت ديوان المحاسبة الذي يقوده من وصفه بـ”الإخواني” خالد شكشك للرد على ذلك عبر إحالة تقرير ضد السراج إلى مكتب النائب للتحقيق ضده في قضايا مالية.

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