ليبيا – قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح إن المفوضية ترتقب صدور قرار بتخصيص 50 مليون دينار لتغطية الانتخابات.

السايح وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “اليوم الجمعة أضاف:”بعد مناقشات ماراثونية مع المجلس الرئاسي، نترقب صدور قرار بتخصيص (50 مليون د.ل) لتغطية انتخابات 24 ديسمبر 2021، نأمل أن يتم تحصين هذا المخصص من عبث الأجندات السياسية، والقوانين المالية البائدة”.

بعد مناقشات ماراثونية مع المجلس الرئاسي، نترقب صدور قرار بتخصيص (50 مليون د.ل) لتغطية انتخابات 24 ديسمبر 2021، نأمل أن يتم تحصين هذا المخصص من عبث الأجندات السياسية، والقوانين المالية البائدة. — Dr. Emad Al-Sayah (@DrEmadAlsayah) November 20, 2020

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