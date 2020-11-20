الكويت – وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم تعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وأكد المجلس على “تويتر”، أنه “وافق على مشروع مرسوم التعيين قبل رفعه لأمير البلاد”.

وجاء تعيين نجل أمير البلاد في هذا المنصب الذي كان يشغله الشيخ مشعل الأحمد الصباح قبل أن يصبح وليا للعهد في أكتوبر الماضي.

والشيخ أحمد النواف، هو أحد أبناء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ويحمل رتبة فريق أول في وزارة الداخلية، وقد مثل أمير البلاد في أكثر من مناسبة.

وهو عضو الجمعية العمومية في النادي العربي الرياضي ورئيس لعدد من الاتحادات واللجان وله 3 أشقاء هم الشيخ فيصل والشيخ عبد الله والشيخ سالم إضافة وأخته الشيخة شيخة.

المصدر: “القبس”

Share and Enjoy ! 0 Shares