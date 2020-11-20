بروكسل – أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن أملها في وصول الجرعات الأولى من لقاحي مودرنا وبيوتك، ضد “كوفيد-19” منتصف ديسمبر القادم إلى دول الاتحاد.

وكانت فون دير لاين تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته بالاشتراك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أمس بعد انتهاء أعمال القمة الأوروبية الافتراضية.

وتستند المسؤولة الأوروبية في كلامها على تقارير الوكالة الأوروبية للأدوية، التي تؤكد أن طرح الجرعات الأولى من اللقاحين المذكورين سيكون ممكنا، “هذا فيما لو سارت الأمور كما هو مخطط لها” حسب قولها.

واستطردت فون دير لاين، قائلة بأن الكميات الأولى ستكون قليلة داعية الدول الأعضاء لوضع مخططات لتحديد استراتيجيات توزيع اللقاح والمجموعات المستحقة له بالدرجة الأولى.

وكانت المفوضية قد وقعت عقودا مع خمس شركات لإنتاج اللقاحات وتجري مشاورات من أجل توقيع عقود أخرى.

أما رئيس المجلس الأوروبي، فقد بدا أكثر حذرا وأكد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود وتعلم دروس الماضي من أجل تفادي موجة ثالثة في أوروبا، فـ”الوضع لا يزال خطيرا رغم بعض المؤشرات الإيجابية”.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية

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