مصر – كشف مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي، عن استعداد المطار لاستقبال طائرة خاصة قادمة من إنجلترا، لتقل لاعبي مصر الدوليين محمد صلاح ومحمد النني، في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة ستغادر المطار في طريقها لبريطانيا مباشرة، بعد اصطحابها لاعبي نادي ليفربول وأرسنال الانجليزيين.

وشهد منتجع الجونة تشديدات أمنية وتواجدا أمنيا مكثفا وتفتيشا على البوابات وسياجا من السرية التامة، وتكتما شديدا حول نقل لاعبي مصر الدوليين، عبر طائرة خاصة إلى إنجلترا، بناء على التنسيق الذي تم بين اتحاد الكرة المصري ومسؤولي ليفربول وأرسنال الانجليزي، قبل ساعات من وصول الطائرة الخاصة المجهزة طبيا إلى مطار الغردقة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه بالتنسيق بين ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، تم الاتفاق على سفر محمد صلاح ومحمد النني، نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا، من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا.

وكان اللاعبان أجريا مسحة جديدة لكل منهما، الخميس، جاءت نتيجتيهما إيجابية، ليتوجها على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة العلاج، والعزل الطبي بإنجلترا.

المصدر: RT

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