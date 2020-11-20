مصر – شارك رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، ونظيره السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، بالمرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري السوداني المشترك “نسور النيل – 1”.

وجرت التدريبات في إحدى القواعد الجوية بالسودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية، وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين، وبدأت المرحلة الرئيسية بشرح مفصل للمهام القتالية والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة بالتدريب، وتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ المهام التدريبية بمناطق التدريب الجوي، حيث شمل التدريب مهام الاستطلاع والاعتراض والمعاونة الجوية والأرضية والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، وأعمال الدعم الإداري، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة من البلدين ومهام البحث والإنقاذ القتالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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