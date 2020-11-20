موسكو – أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عبر مدونته الشخصية اليوم الجمعة، إن النصر على وباء فيروس كورونا المستجد، بات قريبا.

وأضاف عمدة العاصمة الروسية: “وحينذاك، ستعود بعض الأمور مهمة من جديد بالنسبة للمرضى، ومن بينها إمكانية إجراء الفحوص الطبية بالقرب من المنزل، وإمكانية زيارة عيادة الطبيب بكل هدوء وراحة”.

وأضاف سيرغي سوبيانين القول، إن الوباء لم يتمكن من إعاقة تنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتحديث المتكامل لمستوصفات موسكو، الذي تم اعتماده العام الماضي.

وجرى تنفيذ البرنامج في 135 مبنى طبي قديم، وتم إنجاز أعمال الترميم في 11 منها تقريبا.

فرضت سلطات العاصمة، تدابير وقائية متعددة بهدف منع انتشار وباء كوفيد-19، ومن بينها الارتداء الإلزامي للكمامات الطبية والقفازات في الأمكان المغلقة والعامة ووسائل النقل العام، وتم نقل بعض الموظفين وطلاب المدارس الثانوية إلى العمل والدراسة عن بعد، وتم إلغاء بعض الفعاليات الجماهيرية، وطُلب من كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة البقاء في المنزل، قدر الإمكان.

المصدر: نوفوستي

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