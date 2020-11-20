قطاع الأعمال الألماني يدعو الولايات المتحدة للتخلي عن فرض العقوبات على “السيل الشمالي-2”

قطاع الأعمال الألماني يدعو الولايات المتحدة للتخلي عن فرض العقوبات على “السيل الشمالي-2”

ألمانيا – دعا قطاع الأعمال الألماني مجلس النواب الأمريكي للتخلي عن فرض العقوبات على مشروع “السيل الشمالي-2″، الهادف لمد أنبوب غاز عبر قاع بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.

وذكرت صحيفة “هاندلسبلات” أن اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني قد أرسلت خطابا بتاريخ 17 نوفمبر الجاري بهذا الشأن إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وجاء في الخطاب “أنه مع فوز جو بايدن في الانتخابات (الرئاسية في الولايات المتحدة) هناك آمال كبيرة في ألمانيا لإعادة إحياء الشراكة عبر الأطلسي”.

كما أن رجال الأعمال الألمان قد علموا أن “الديمقراطيين الأمريكيين يريدون فرض عقوبات جديدة تتجاوز الحدود الإقليمية على “السيل الشمالي-2″، والتي قد تطال الشركات الأوروبية، لذلك تدعو اللجنة الشرقية الولايات المتحدة للامتناع عن فرض العقوبات الاقتصادية”.

وتعمل الولايات المتحدة على عرقلة تنفيذ مشروع الغاز الروسي “السيل الشمالي-2″، ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه واشنطن لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع “السيل الشمالي-2″، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها.

المصدر: “نوفوستي”

Share and Enjoy ! 0 Shares