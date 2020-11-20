إنجلترا – دافع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن ذهاب نجم الفريق المصري محمد صلاح إلى حفل زفاف شقيقه، وتعرضه لاحقا للإصابة بفيروس كورونا.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع “ليفربول إيكو”: “من المحتمل أن يعود اليوم إلى إنجلترا، وعندما تتحول المسحة الخاصة به إلى سلبية سنبدأ عملية تأهيله. ليس لدينا أكثر من ذلك لنقوله علنا كي نكون صادقين”.

وأضاف: “كنت في ألمانيا خلال الصيف الماضي، وغير أحد الأصدقاء موعد حفل عيد ميلاده من أجلي، حيث حضر 50 شخصا، لكنني قررت عدم الذهاب في اللحظة الأخيرة، رغم أنه كان مسموحا بالأمر في ألمانيا في ذلك الوقت”.

وأكمل: “هناك المزيد من الضغوط الاجتماعية في البلدان الأخرى، وحفل زفاف الأخوة لحظة خاصة، لكن اللاعبين منضبطون بشكل كبير”.

وتابع: “لاعبو فريقي منضبطون. إنهم يعرفون الوضع الذي نعيشه، لكن في بعض الأحيان الأمور لا تجري كما يجب”.

وختم: “تواصلت مع صلاح. إنه في مكان جيد، وفي حالة جيدة ولا توجد لديه أعراض. ليس لدي أي شيء لأقوله علنا عن حفل الزفاف”.

وأجرى اللاعب البالغ 28 عاما مسحة جديدة، الخميس، جاءت نتيجتها إيجابية، ليتوجه على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة العلاج، والعزل الطبي بإنجلترا.

وغاب صلاح عن لقائي منتخب “الفراعنة” ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.

المصدر: موقع “ليفربول إيكو”

Share and Enjoy ! 0 Shares