كوريا ج – قررت الحكومة الكورية الجنوبية السماح برحلات جوية دولية دون وجهة لمدة عام واحد، وفقا لما نقلته وكالة “يونهاب” أمس الخميس.

وجاء القرار بعد اجتماع حكومي جرى في 19 نوفمبر الجاري تمت خلاله مناقشة خطة الرحلات الجوية الدولية السياحية.

وخلال الاجتماع، قررت الحكومة السماح بالرحلات الجوية الدولية السياحية لمدة عام واحد.

وتم تصميم هذا الإجراء لدعم صناعات الطيران والسياحة والأسواق الحرة التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستغادر الرحلات السياحية من مطار إنتشون الدولي وستعبر مجالا جويا لبلد، وستعود إلى مطار إنتشون مرة أخرى دون توقف.

وعلى عكس المسافرين العاديين، سيتم إعفاء ركاب الرحلات الجوية دون وجهة من الفحص التشخيصي والعزل الذاتي، بشرط اتباع إجراءات الوقاية من الفيروس مثل ارتداء الكمامات خلال الرحلة وفحص درجة الحرارة.

وسيحصلون على الإعفاءات الجمركية، مثل المسافرين العاديين، حيث سيسمح لهم بشراء المنتجات المعفاة من الجمارك في السوق الحرة في مطار المغادرة والوصول.

المصدر: “يونهاب”

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