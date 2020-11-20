السعودية – أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين محمد العيسى، احترام بلاده للدين الإسلامي.

وقال لودريان في اتصال هاتفي بالعيسى: “فرنسا تكن الاحترام للإسلام، والمسلمون الفرنسيون هم جزء من الجمهورية”.

من جهته أوضح العيسى لوزير الخارجية الفرنسي، مواقف الرابطة المعلنة للجميع في القضايا ذات الصلة.

وقال العيسى في تصريح تلفزيوني سابق، إن “الرسوم المسيئة للنبي الكريم والإسلام، هي فقاعات لا قيمة لها، بل لم يقف عندها في البداية أحد سوى للاطلاع الفضولي العابر عليها، ولكن صنعت منها بعض ردود الفعل غير المدروسة حجما كبيرا”.

المصدر: “وكالات”

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