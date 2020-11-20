مصر – أعلنت القوات المسلحة المصرية أن المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري السوداني المشترك “نسور النيل – 1” نفذت فيها عمليات دفاعية وهجومية.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن المرحلة الرئيسية للتدريب بدأت بشرح تفصيلي تضمن المهام القتالية والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة بالتدريب للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والضباط والأطقم الفنية وعناصر القوات الخاصة لتنفيذ أي مهام توكل إليهم.

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات متعددة المهام والمروحيات لتنفيذ المهام التدريبية بمناطق التدريب الجوي، حيث شمل التدريب مهام الاستطلاع والاعتراض والمعاونة الجوية والأرضية والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية وأعمال الدعم الإداري إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة من البلدين ومهام البحث والإنقاذ القتالي، وقد عكست فاعليات التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق التام بين الجانبين، وإحترافية الأداء والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية ودقة متناهية.

وظهر في فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية عدد من المقاتلات روسية الصنع مثل “ميغ – 29” و”سوخوي – 25″، وطائرات “أنتونوف”، وطائرة “مي17” للبحث والإنقاذ وطائرات “مي 24”.

وشارك رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، ونظيره السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، بالمرحلة الرئيسية للتدريب.

المصدر: RT

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