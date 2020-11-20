لبنان – أكد المكتب الإعلامي لرئيس “التيارالوطني الحر”، وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، أن خبر توجيهه رسالة إلى الأمريكيين يطلب فيها رفع العقوبات عنه عار من الصحة.

وأشار المكتب إلى أن موضوع العقوبات لا يزال يدرس مع فريق من الاختصاصيين.

وجاء في البيان “تداول بعض وسائل الإعلام خبرا نقلا عن مصادر مفاده أن رئيس التيار جبران باسيل وجه رسالة إلى الأمريكيين يطلب فيها رفع العقوبات عنه”.

وأضاف البيان “ويهم المكتب الإعلامي أن يؤكد أن الخبر عار من الصحة، وأنه في موضوع العقوبات، لا يزال يدرس مع فريق من الاختصاصيين السبل الإدارية والقانونية والسياسية الواجب سلوكها لإظهار حقيقة هذه العقوبات وهو لم يقم بأي إجراء حتى الآن”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات مالية على السياسي اللبناني جبران باسيل، لاتهامه بـ”الفساد واختلاس المال العام”.

وقررت الخزانة الأمريكية تجميد كل أصول باسيل في الولايات المتحدة، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كل أصوله في لبنان.

المصدر: إل بي سي

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