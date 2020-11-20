طوكيو – حافظ رافائيل نادال على آماله بحصد لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال لأول مرة عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تيتيباس حامل اللقب بنتيجة 6-4 و4-6 و6-2، امس.

وفي آخر مباراة في المجموعة كان الفوز هو الحل الوحيد أمام اللاعبين بعد خسارتهما أمام دومينيك ثيم وتغلبهما على أندريه روبليف هذا الأسبوع.

لكن الإسباني نادال بدا أنه الأقرب للفوز على الرغم من تراجعه قليلا وهو ما سمح لتيتيباس بمد المباراة للمجموعة الفاصلة.

وبعد سلسلة من كسر الإرسال في بداية المجموعة الأخيرة فرض نادال البالغ 34 عاما سيطرته ليبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة في خمسة أعوام.

ومع احتلاله المركز الثاني خلف تيم سيلعب نادال ضد دانييل ميدفيديف من أجل مكان في النهائي بعد ضمان اللاعب الروسي صدارة مجموعة طوكيو.

وقال نادال الذي حصد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لكنه بلغ نهائي البطولة الختامية مرتين وخسرهما في 9 مشاركات “في المجمل كانت مباراة إيجابية لي، أنا متحمس بتأهلي إلى الدور قبل النهائي”.

المصدر: “رويترز”

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