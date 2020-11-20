الولايات المتحدة – يعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخسارته في الانتخابات الرئاسية، لكنه تعمد تأجيل نقل السلطة للانتقام من الديمقراطيين، لأنهم شككوا في فوزه عام 2016، بالترويج “للتدخل الروسي”.

ونقلت قناة CNN التلفزيونية عن مصدر لم تذكر اسمه في محيط ترامب، أن رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، يرتبط جزئيا باستيائه من أن منافسته في الانتخابات السابقة هيلاري كلينتون وكذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أثرا بشكل سلبي على رئاسته عن طريق الزعم بأن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016.

وتصر القناة، على أن ترامب، يحاول تخطي الصدمة النفسية التي أصابته نتيجة الخسارة أمام مرشح، وصفه مرارا بأنه خصم غير لائق، وهو ما شكل نوعا من الإهانة والإذلال لترامب.

ومجددا لم يظهر ترامب علنا ​​يوم الخميس، وتغيب عن الإيجاز الصحفي الأول منذ أكثر من ستة أشهر لفرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن ترامب ينوي المشاركة في قمة أبيك الافتراضية يوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares