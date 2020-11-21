إسبانيا – أعلن نادي إشبيلية الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان النادي الأندلسي: “ثبتت إصابة ياسين بونو حارس المرمى بفيروس كورونا، والذي خضع لاختبار عقب عودته الخميس الماضي من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده”.

وأضاف البيان: “خضع بونو لاختبار مرة أخرى أمس الجمعة، وتم التأكد من إصابته، ولم يشارك في أي مران منذ عودته، وهو في عزل بمنزله، ولا تظهر عليه أي أعراض ويتدرب بمفرده”.

وكان النادي الأندلسي قد أعلن الأربعاء الماضي، إصابة لاعبه كارلوس فيرنانديز بالفيروس ليكون بونو الحالة الثانية في 4 أيام.

المصدر: وكالات

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