الولايات المتحدة – مع اقتراب فصل الشتاء، يقيّم مستثمرو الأسهم في الولايات المتحدة آفاق لقاح كورونا مع استمرار اجتياح الوباء البلاد.

توقع العديد من الخبراء الاستراتيجييين تحقيق مكاسب كبيرة في الأسهم الأمريكية عام 2021، طالما أقر الكونغرس المزيد من الحوافز المالية، وأصبح اللقاح متاحا على نطاق واسع في النصف الأول من العام، وأشاروا إلى أن طريق الأسهم قد يكون وعرا بينما ينتظر المستثمرون هذه التطورات.

وارتفع مؤشر S&P 500 مؤخرا ليصل إلى مستوى قياسي، على خلفية إعلان الفعالية العالية للقاحين تجريبيين من شركة Moderna بالاشتراك مع شركة Pfizer Inc و BioNTech SE.

وأشار وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار إلى أن اللقاحين قد يكونا جاهزين للحصول على تصريح وتوزيع من الولايات المتحدة خلال أسابيع.

المصدر:”رويترز”

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